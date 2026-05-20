Апостол не простит! Что нельзя в день Симона Зилота 23 мая 2026

Жизнь Симона круто изменилась на свадебном торжестве в Кане. Он был женихом на том самом пиру, где Христос претворил воду в вино. Увидев Божественную силу, молодой человек оставил невесту и мирские заботы, всем сердцем уверовав в Иисуса. Так он вошёл в число двенадцати ближайших учеников Спасителя.