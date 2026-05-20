Оцениваем по фото, как набережная Амура в Хабаровске ударными темпами превращается в спортивный парк

В Хабаровске 2026-й объявлен годом спорта. И стоит отметить, что у тех, кто это придумал, слова не расходятся с делом. Если прогуляться от Северных ворот (за которыми, кстати, наконец-то приводят в порядок стрелковый тир) до старого ледового дворца (сейчас он называется УКСК), как можно найти минимум пять специализированных площадок для занятия физкультурой и спортом.
И что характерно, ни одна из них не пустует — кто-то поднимает тяжести, кто-то работает на тренажерах, а кто-то окучивает мешки и груши на новеньком пяточке единоборств у открытого бассейна. И это далеко не все. А вы знали, что если спуститься к воде на пирсе недавно отстроенного яхт-клуба, то можно найти уличные шахматы?
Правда, пока массивные пластиковые фигуры то появляются на клетчатом поле, то с неясной периодичностью исчезают. Как будто работники парка не могут решить — пора уже радовать шахматистов-любителей или стоит еще подождать?
К счастью, остальные спортивные снаряды как заняли свои места, так исчезать пока не намерены, хотя гиперактивная молодежь часто испытывает их на прочность. Так что, если увидите тренажер, обтянутый полосатой лентой — не удивляйтесь. Он, как говорят в Эрмитаже, «на реставрации».
Смотрим фотографии из парка на набережной и сверяем свои наблюдения с реальным положением дел. Кстати, в скором времени в парке добавится теннисных кортов и прочих снарядов для развлечения и самосовершенствования.