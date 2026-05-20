Что нельзя в день Симона Зилота 23 мая 2026

23 мая православные вспоминают апостола Симона Зилота. В народе праздник зовут проще — Симон Посев. В храмах уже молятся о крепких семьях и добром урожае.
Что ждёт 23 мая 2026 года и как прожить этот день с пользой для души и хозяйства? Разбираемся в нашем материале.
Кто такой Симон Зилот.
Симон появился на свет в первом веке. Родным городом апостола была галилейская Кана, поэтому в Евангелиях его часто называют Кананитом. Прозвище «Зилот» переводится как «ревнитель» и подчёркивает горячую приверженность вере. Церковь чётко отличает его от Симеона, «брата Господня», ставшего вторым иерусалимским епископом.
Жизнь Симона круто изменилась на свадебном торжестве в Кане. Он был женихом на том самом пиру, где Христос претворил воду в вино. Увидев Божественную силу, молодой человек оставил невесту и мирские заботы, всем сердцем уверовав в Иисуса. Так он вошёл в число двенадцати ближайших учеников Спасителя.
После сошествия Святого Духа апостол отправился проповедовать. Его путь лежал через Иудею, Египет, Ливию и Киринею. Слова и чудеса Симона обращали язычников ко Христу. Подвиг закончился мученически во второй половине первого века. По одной версии, его распяли или усекли мечом на черноморском побережье Кавказа. По другой — заживо распилили в Персии.
Погребли Симона в Никопсии, где позже появился монастырь. Сегодня мощи почивают под спудом в Симоно-Кананитском храме Нового Афона, а частицы святыни хранятся в Кёльне и Ватикане.
Апостол стал покровителем христианских семей, напоминая о святости брака, и учит жертвенной любви и смелости.
Народные приметы на 23 мая 2026.
В народном календаре этот день был связполевых работ. Крестьяне выходили в поле, чествуя Мать Сыру Землю как главную кормилицу. Почву благодарили за плодородие, собирали первые травы и гадали о будущем.
Природа в этот день будто сама подсказывала, к чему готовиться. Если шёл дождь, ждали сырого лета. К вечеру на небе наливались тяжёлые кучевые облака — значит, завтра прояснится и можно смело сеять.
Берёзовые серёжки раскрылись — пора заделывать в землю хлеб. Ветер гнал капли дождя? Скоро погода наладится. Пчёлы с утра активно кружили над пасекой — день выдастся солнечным. Птицы запели раньше рассвета — дождь не за горами. А свежие земляные кучи у нор кротов предупреждали о ливнях: посевы пора укрывать.
Чего категорически нельзя делать 23 мая 2026.
Землю в этот день не тревожили: копать считалось грехом, сулящим неурожай. Кошельки старались не открывать: любые покупки и траты могли обернуться долгами и нуждой. Обиды и публичные ссоры множили беды, отгоняя удачу.
Особый запрет касался мужчин. Им категорически нельзя было браться за утюг и гладить бельё. Суеверные предки верили: тронуть в такой день приборы для глажки — значит, навсегда перечеркнуть мечты о браке и детях.
Лучше отложить бытовые дела, посвятить время молитве, тихой прогулке или просто побыть с родными. Двадцать третье мая напоминает: вера и земля всегда шли рука об руку. Кто-то зажигает в этот день свечу, кто-то проверяет грядки, а кто-то просто слушает, как поют птицы. Главное — сохранять в сердце любовь, верность и благодарность.