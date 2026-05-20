На двухъярусном мосту в Калининграде появятся камеры за ремень, телефон и грузовики

Администрация Калининграда объявила аукцион на установку камер автоматической фиксации нарушений на двухъярусном мосту. Работы планируют завершить до конца лета 2026 года.
Камеры будут фиксировать: непристёгнутый ремень безопасности, разговор по мобильному телефону за рулём, выключенные фары в тёмное время суток, проезд грузовых автомобилей под знак 3.4 («Движение грузовых автомобилей запрещено»).
Последнее нарушение — главная причина установки камер.
«Просто соблюдайте ПДД, и тогда Вам никогда не придётся расстраиваться из-за подобных новостей!» — напомнили в администрации города.