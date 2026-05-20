На двухъярусном мосту в Калининграде появятся камеры за ремень, телефон и грузовики

Администрация Калининграда объявила аукцион на установку камер автоматической фиксации нарушений на двухъярусном мосту. Работы планируют завершить до конца лета 2026 года. Камеры будут фиксировать: непристёгнутый ремень безопасности, разговор по мобильному телефону за рулём, выключенные фары в тёмное время суток, проезд грузовых автомобилей под знак 3.4 ("Движение грузовых…