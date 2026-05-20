Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области по нацпроекту отремонтируют 75 км дорог к школам и детским садам

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области сообщило о планах ремонта дорог, ведущих к.

Источник: KaliningradToday

образовательным учреждениям. В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят около 75 километров таких трасс.

Озёрский район. Ремонтируют дорогу «Малое Путятино — Садовое — Шишково». Она проходит через посёлок Садовое, где находится детский сад.

Нестеровский округ. Образовательные учреждения расположены вдоль дорог «Фурмановка — Ватутино — Садовое — Шатурское» и «Чкалово — Заветы — Нестеров». Ремонт планируют завершить в этом году.

Правдинский округ. Обновляют участок трассы «Ельняки — Дружба — Железнодорожный», который проходит через посёлок Дружба. Здесь есть школа и дошкольное отделение.

Также в планах завершить ремонт дороги «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» (через Свободу (дом культуры), Новостроево (школа) и Юдино (детский сад), а акже капитально отремонтировать улицу Театральную в Полесске (здесь расположены детский сад, музыкальная школа и культурно-досуговый центр).

Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Калининградской области отремонтируют более 120 километров дорог и около 300 погонных метров мостов.