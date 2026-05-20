В Калининградской области по нацпроекту отремонтируют 75 км дорог к школам и детским садам

образовательным учреждениям. В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят около 75 километров таких трасс.
Озёрский район. Ремонтируют дорогу «Малое Путятино — Садовое — Шишково». Она проходит через посёлок Садовое, где находится детский сад.
Нестеровский округ. Образовательные учреждения расположены вдоль дорог «Фурмановка — Ватутино — Садовое — Шатурское» и «Чкалово — Заветы — Нестеров». Ремонт планируют завершить в этом году.
Правдинский округ. Обновляют участок трассы «Ельняки — Дружба — Железнодорожный», который проходит через посёлок Дружба. Здесь есть школа и дошкольное отделение.
Также в планах завершить ремонт дороги «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» (через Свободу (дом культуры), Новостроево (школа) и Юдино (детский сад), а акже капитально отремонтировать улицу Театральную в Полесске (здесь расположены детский сад, музыкальная школа и культурно-досуговый центр).
Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Калининградской области отремонтируют более 120 километров дорог и около 300 погонных метров мостов.