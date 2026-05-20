С начала года 467 семей в Севастополе получили региональный маткапитал

Региональный материнский капитал с начала 2026 года был выделен для 467 семей Севастополя. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в городском департаменте труда и социальной защиты населения.
«Размер выплаты регионального маткапитала составляет 148 677 рублей. Потратить их семья может по своему усмотрению. Начиная с 2020 года региональный маткапитал получили 6876 семей, из них в 2026 году — 467», — поделилась заместитель директора департамента — начальник управления методологии предоставления социальной поддержки Евгения Пытько.
Средства предоставляются на второго ребенка, родившегося с 1 января 2019 года, однако обратиться за выплатой можно не ранее, чем ребенку исполнится один год. Для оформления меры поддержки необходимы сведения о доходах за 12 месяцев, предшествующих одному месяцу перед месяцем подачи заявления. Практически все документы департамент запрашивает самостоятельно.
Подать заявление на получение регионального материнского капитала можно онлайн через портал «Госуслуги». Также документы принимают в любом офисе МФЦ и управлении адресной социальной поддержки населения департамента труда и соцзащиты населения Севастополя.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.