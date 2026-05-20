С начала года 467 семей в Севастополе получили региональный маткапитал

Средства предоставляются на второго ребенка, родившегося с 1 января 2019 года, однако обратиться за выплатой можно не ранее, чем ребенку исполнится один год. Для оформления меры поддержки необходимы сведения о доходах за 12 месяцев, предшествующих одному месяцу перед месяцем подачи заявления. Практически все документы департамент запрашивает самостоятельно.