Адвокат сказал, может ли сотрудник милиции, а не ГАИ, составить протокол за нарушение ПДД

Адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко сказал, может ли сотрудник милиции составить протокол за нарушение белорусами Правил дорожного движения. Подробности приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
К специалисту обратился белорус, который интересовался: может ли милиционер, а не сотрудник ГАИ, остановить пешехода за переход дороги в неустановленном месте и составить протокол.
По словам адвоката, сотрудник органов внутренних дел, заметив правонарушение, может предпринять установленные законом меры для фиксирования факта, а также привлечения к ответственности. Правовыми основаниями для этого выступают статьи 3.6 и 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Также называются статьи 22−25 закона «Об органах внутренних дел».
Евгений Курнасенко обращает внимание: если в действиях белорусов усматривается состав административного правонарушения, то задержать их могут не только сотрудники ГАИ, но и ОВД.
Отказ от выполнения требований сотрудника органов внутренних дел может обернуться привлечением к ответственности за неповиновение законным требованиям.
Ранее адвокат разъяснил, могут ли в Беларуси уволить из-за частых больничных.
Тем временем Минтруда сказало, как белорусам взять выходной на последний звонок в школах.
Также мы узнали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.