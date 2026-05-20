Адвокат сказал, может ли сотрудник милиции, а не ГАИ, составить протокол за нарушение ПДД

Источник: Комсомольская правда

Адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко сказал, может ли сотрудник милиции составить протокол за нарушение белорусами Правил дорожного движения. Подробности приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

К специалисту обратился белорус, который интересовался: может ли милиционер, а не сотрудник ГАИ, остановить пешехода за переход дороги в неустановленном месте и составить протокол.

По словам адвоката, сотрудник органов внутренних дел, заметив правонарушение, может предпринять установленные законом меры для фиксирования факта, а также привлечения к ответственности. Правовыми основаниями для этого выступают статьи 3.6 и 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Также называются статьи 22−25 закона «Об органах внутренних дел».

Евгений Курнасенко обращает внимание: если в действиях белорусов усматривается состав административного правонарушения, то задержать их могут не только сотрудники ГАИ, но и ОВД.

Отказ от выполнения требований сотрудника органов внутренних дел может обернуться привлечением к ответственности за неповиновение законным требованиям.

