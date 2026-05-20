Красноярцам рассказали, чем полезен берёзовый сок

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, чем полезен берёзовый сок и кому стоит употреблять его с осторожностью.
В ведомстве пояснили, что берёзовый сок нельзя считать соком в привычном понимании. Его получают весной из специальных зарубок в стволе берёзы, а по составу и вкусу он отличается от традиционных фруктовых и овощных соков.
По словам специалистов, правильно собранный берёзовый сок содержит калий и магний, которые поддерживают работу сердца и сосудов. Также в нём присутствуют витамины группы B — они помогают снизить тревожность и стресс, поэтому напиток рекомендуют пить перед сном.
Кроме того, в периоды ремиссии заболеваний желудочно-кишечного тракта сок помогает защищать слизистую и ускоряет пищеварение. В Роспотребнадзоре отметили, что напиток также способствует укреплению иммунитета и может быть полезен при интоксикациях и инфекциях дыхательных путей.
Свежий берёзовый сок должен быть прозрачным и бесцветным, со слегка сладковатым вкусом.
При этом специалисты предупредили, что употреблять напиток следует с осторожностью людям с индивидуальной непереносимостью, аллергией на пыльцу берёзовых серёжек и выраженной мочекаменной болезнью.
