Итоги дня: первый полёт, провал на пересечении, погоня со стрельбой и бренд главного парка

Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57.
Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) приступили к летным испытаниям двухместного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Д. Машину поднял в небо шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания, сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех.
Хабаровские электрические сети устраняют последствия ДТП в Хабаровском районе.
Хабаровские электрические сети ведут восстановление энергоснабжения потребителей п. Тополево, с. Мирное, с. Скворцово, частично с. Восточное нарушенное в результате ДТП с участием большегруза, сообщает пресс-служба компании.
Подведены итоги народного конкурса на образ и бренд главного парка Комсомольска-на-Амуре.
В Комсомольске-на-Амуре жюри подвело итоги творческого конкурса для дальнейшего развития и благоустройства территории парка культуры и отдыха «Судостроитель» им. В. П. Костенко. Его участниками стали школьники, студенты, дизайнеры, архитекторы, художники и просто творческие горожане, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Два детских сада в Хабаровском крае получат по полмиллиона рублей.
В Хабаровском крае подведены итоги конкурсного отбора на предоставление грантов для детских садов, реализующих программы раннего развития математического и естественно-научного образования детей. Инициатива запущена по решению главы региона Дмитрия Демешина. Размер гранта составляет 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровске на пересечении ул. Краснореченской и Богачёва провалилась ливнёвка, движение ограничено.
На пересечении Краснореченской и Богачёва в Хабаровске ограничили движение из-за провала ливнёвки. На этом участке начались срочные аварийные работы. Три дня назад там обнаружили провал. Виной тому — старый ливнёвый коллектор. Без вскрытия дороги работы провести не удалось.
Хабаровский край получит 3 тысячи доз противоклещевого иммуноглобулина.
Жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре пожаловались на дефицит противоклещевого иммуноглобулина в травмпунктах и аптеках, в поликлиниках не хватает вакцины от клещевого энцефалита. До конца месяца в регион поступит 3 тысячи доз иммуноглобулина, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в Telegram-канале (18+).
Под покровом архистратига Михаила: в Хабаровске заложили фундамент новой часовни.
Сегодня, 20 мая 2026 года, произошло знаменательное событие для верующих и военнослужащих нашего региона. Был совершен чин освящения закладного камня в основание часовни в честь святого Архистратига Божия Михаила, сообщает в МАХ (6+) комитет администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом.
Более 1,36 млн молоди кеты выпустил в Хабаровском крае Амурский филиал Главрыбвода.
В Хабаровском крае и ЕАО Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» провёл компенсационные выпуски молоди кеты в реки Анюй и Бира. Мероприятия направлены на устранение ущерба водным биоресурсам от хозяйственной деятельности, сообщает в Telеgram-канале (18+) ФГБУ «Главрыбвод».
В Комсомольске-на-Амуре полиция прострелила колесо иномарке, уходившей от погони.
В г. Комсомольске-на-Амуре Госавтоинспекции применили табельное оружие для остановки транспортного средства, которым управлял водитель, грубо нарушивший ПДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Хабаровская пенсионерка летала во Владивосток и Москву, чтобы отдать свои деньги мошенникам.
В Хабаровске пенсионерка перевела мошенникам 1,7 млн рублей. Злоумышленники, представившись сотрудниками спецслужб, запугали 64-летнюю женщину обвинениями в финансировании незаконной деятельности. Поддавшись на психологическое давление, она тайно перевела деньги через банкоматы в разных городах, следуя указаниям мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.