Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове подбирают подрядчика для строительства «Орбитальной‑2»

Об этом говорилось на заседании инвестиционного совета, которое провел губернатор Юрий Слюсарь.

В рамках заседания инвестиционного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря было объявлено о планах приступить в текущем году к строительству автодороги «Орбитальная‑2» в Ростове. Новая трасса свяжет микрорайон Суворовский и Северный жилой массив.

Протяжённость проектируемой автодороги составит почти 9 км, а общая стоимость проекта оценивается в сумму около 4 млрд рублей.

В настоящее время ведётся подготовка документации для проведения конкурса по отбору подрядной организации, ответственной за выполнение строительно‑монтажных работ.

Начало строительства запланировано на период конца второго — начала третьего квартала 2026 года. Ввод автодороги в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше