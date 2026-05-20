В Ростове подбирают подрядчика для строительства «Орбитальной‑2»

В рамках заседания инвестиционного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря было объявлено о планах приступить в текущем году к строительству автодороги «Орбитальная‑2» в Ростове. Новая трасса свяжет микрорайон Суворовский и Северный жилой массив.
Протяжённость проектируемой автодороги составит почти 9 км, а общая стоимость проекта оценивается в сумму около 4 млрд рублей.
В настоящее время ведётся подготовка документации для проведения конкурса по отбору подрядной организации, ответственной за выполнение строительно‑монтажных работ.
Начало строительства запланировано на период конца второго — начала третьего квартала 2026 года. Ввод автодороги в эксплуатацию намечен на 2027 год.