В Ростове подбирают подрядчика для строительства «Орбитальной‑2»

В рамках заседания инвестиционного совета под председательством губернатора Юрия Слюсаря было объявлено о планах приступить в текущем году к строительству автодороги «Орбитальная‑2» в Ростове. Новая трасса свяжет микрорайон Суворовский и Северный жилой массив.