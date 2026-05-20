Нижегородские ветераны СВО выучились на тренеров по адаптивному спорту

Нижегородские ветераны СВО Дмитрий Панкратов и Сергей Харинов прошли повышение квалификации по профилю «Тренер по адаптивному спорту». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Участники спецоперации учились в Самарском социально-педагогическом университете. Дмитрий Панкратов и Сергей Харинов играют в команде ветеранов СВО по следж-хоккею «Штурм» с момента ее основания. После повышения квалификации они могут стать не только спортсменами, но и наставниками.
В программе участвовали ветераны из 14 регионов России. Они освоили практическую и теоретическую части тренировочного процесса. Теперь выпускников курса планируют задействовать в популяризации следж-хоккея.
Для учеников курса повышения квалификации также подготовили экскурсионную программу в Самарской области. Ветераны СВО посетили театр и познакомились с историей региона.
