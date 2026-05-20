Где в Воронеже отключат горячую воду в июне 2026 года?

В июне в Воронеже продолжатся плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к следующему отопительному сезону. В первый летний месяц ограничения затронут жителей более 500 домов. Графиком отключения горячего водоснабжения поделились в филиале «РИР Энерго — Воронежской генерации».
Железнодорожный район:
С 16 по 29 июня.
ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;
Ленинский проспект, 124а, 124б, 126, 130, 132;
ул. Набережная, 1, 1а/1;
ул. Конституции, 135а, 139, 141а;
ул. Липецкая, 108а, б, 124.
C 23 июня по 6 июля.
пер. Серафимовича, 14.
Левобержный район:
С 1 по 5 июня:
ул. Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 66;
ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12;
ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24;
ул. Саврасова, 2, 16;
ул. Корейская, 6б, 6а;
ул. Лихачева, 21, 25.
С 15 по 19 июня:
ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;
ул. Ростовская, 53, 53а, 55, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;
ул. Корольковой, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20;
ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.
C 8 по 11 июня:
ул. Ленинградская, 55а;
ул. Героев Стратосферы, 1;
Ленинский пр-т, 10а.
Со 2 по 9 июня:
Ленинский пр-т, 32, 34, 96а, 96б, 100б;
ул. Ленинградская, 20, 22, 26, 28, 30, 68, 104, 108, 110.
С 15 по 26 июня:
ул. Героев Стратосферы, 9а, 13а;
ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6;
ул. Циолковского, 19;
ул. П. Осипенко, 19, 24.
С 30 июня по 13 июля:
ул. Кулибина, 13а;
ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;
Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8д, 11, 21, 25/1, 39;
ул. Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;
ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8.
С 16 по 29 июня:
ул. Ленинградская, 26а;
ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 20, 22, 56а, 70, 72, 74;
Ленинский пр., 105/2, 117, 117а;
ул. Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;
ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132;
ул. Порт-Артурская, 19, 21;
ул. Брусилова, 3 В.
С 23 июня по 6 июля:
ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 28, 33;
ул. Димитрова, 102, 137;
ул. Обручева, 16;
ул. Ржевская, 9, 9а.
С 15 по 19 июня:
ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3 В, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;
ул. Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;
ул. Иркутская, 15а;
ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17 В, 19а;
ул. Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129;
ул. Айвазовского, 2а;
ул. Волгоградская, 45, 47, 49, 51.
Коминтерновский район:
С 16 по 29 июня:
ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;
ул. Л. Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;
пр-т Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8 В, 72, 74, 151, 155, 157, 159;
ул. 9 Января, 87, 110;
ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;
ул. Геращенко, 1, 3, 4;
ул. Загородная, 7, 7а, 15;
ул. Керамическая, 31, 33, 42;
ул. Подклетенская, 19, 21;
пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;
пер. Автогенный, 9, 11а, 21;
ул. Багрицкого, 1;
ул. Машиностроителей, 13/1, 45;
ул. Электросигнальная, 4;
ул. Красных Зорь, 38;
ул. Солнечная, 23, 27, 10;
Московский пр-т, 28, 30, 44а, 48д, 52;
ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;
ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 49;
пер. Славы, 3а, 5;
пер. Ботанический, 47а;
пер. Ученический, 1.
C 30 июня по 13 июля:
ул. Транспортная, 79, 81, 83;
ул. Советская, 53;
ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
пер. Автогенный, 13, 15, 17;
ул. Лидии Рябцевой, 47/1.
Советский район:
С 26 мая по 8 июня:
ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
пр-кт Патриотов, 1, 2, 2а, 3е, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;
ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.
С 23 июня по 6 июля.
ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168 ₽, с, у;
ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, б, 24, 26, 26б, 28, 28а, 32а, 36, 36а, б, в, г, д, е, и, л;
ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, в, 17;
ул. Междуреченская, 1а, б, в, г, д, ж, з, и.
C 1 по 5 июня:
ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
пер. Земнухова, 18а, 20а;
ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
ул. Краснозвёздная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;
ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29, 31;
ул. Олеко Дундича, 23, 25;
пр-кт Патриотов, 31, 31/1, 31/2, 40, 40а, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 57, 59, 61;
ул. Путиловская, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 2/1, 2а, 7;
б-р Фестивальный, 11а, 15а, 19а, 1а, 23а, 25а, 7а;
ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.
Центральный район:
С 30 июня по 13 июля:
ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
ул. Комиссаржевской, 15;
ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;
ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;
ул. Никитинская, 7, 16а;
ул. Студенческая, 34;
ул. Большая Стрелецкая, 20д;
ул. Станкевича, 45.
C 16 по 29 июня:
ул. Карла Маркса, 31;
ул. Кости Стрелюка, 16а;
ул. Ушинского, 8;
ул. Тимирязева, 21, 23а;
ул. Ломоносова 92, 94;
ул. Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а.
C 30 июня по 13 июля:
ул. Советская, 2, 4.
С 16 по 29 июня:
ул. Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6 В, 8, 10, 12, 20, 24, 24а, 36а, 38а.
С 30 июня по 13 июля:
ул. Морозова, 10, 12;
ул. Тимирязева, 10, 12, 12б;
ул. Ломоносова, 87;
ул. Докучаева, 9.
Ленинский район:
С 16 по 29 июня:
ул. 30-летия Октября, 56, 64;
ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
ул. Матросова, 127, 135;
ул. Кривошеина, 1;
ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90.