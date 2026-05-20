Совфед одобрил закон о льготах для наследников бойцов СВО

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который освобождает членов семьи и близких родственников участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, полученных в наследство от защитников Отечества.
Документ освобождает членов семьи и близких родственников участников СВО от уплаты государственной пошлины за госрегистрацию и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспортных средств. Речь идет о супругах, родителях, детях, бабушках, дедушках, внуках, братьях и сестрах участников СВО.
Законодатели отмечают, что аналогичная льгота предоставляется и наследникам волонтеров, работавших в зоне СВО и прилегающих к ней регионах. Речь идет о ДНР, ЛНР, Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и Севастополе.
Одобренная сенаторами норма должна вступить в силу со дня официального опубликования.