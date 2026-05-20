Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токсичность и бардак: калининградцы назвали главные источники стресса на работе

Мужчины чаще жалуются на некомпетентность начальства и коллег.

Источник: Клопс.ru

Калининградцы чаще всего испытывают стресс на работе из‑за поведения коллег, отношения руководства и непрофессионализма начальства. Об этом говорят данные опроса SuperJob, опубликованные в среду, 20 мая.

По результатам исследования, главным источником стресса для 12% участников стало поведение коллег — токсичность, сплетни, грубость и конфликты. На втором месте — отношение руководителя к подчинённым (9%). Ещё 7% респондентов указали на непрофессионализм руководства.

По 5% голосов набрали некомпетентность коллег и нестабильность предприятия. Авралы стали поводом для переживаний у 4% опрошенных. По 3% отметили перегрузки, трудных клиентов, бардак в процессах, размытые задачи, безделье и низкую зарплату. При этом 13% калининградцев сообщили, что вовсе не испытывают стресс на работе.

Мужчины чаще жалуются на некомпетентность начальства и коллег. Женщины — на поведение коллег и руководства, а также на клиентов и неорганизованность процессов.

Опрос проводился с 20 апреля по 7 мая.

Врачи, учителя и военные — эти специальности жители Калининграда считают наиболее достойными уважения.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше