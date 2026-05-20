В Красноярске прошел фестиваль близнецов и двойняшек

Конкурсы, танцы, детский смех и ощущение двоения в глазах — в Красноярске состоялась большая встреча, главными героями которой стали люди, не отличимые друг от друга на первый взгляд. На фестивале близнецов и двойняшек участники поделились, каково это растить похожих внешне, но разных по характеру детей и иметь свою «копию».
Мама двух дочерей Ирина рассказала aif.ru, что поначалу растить двойняшек было очень сложно физически, помогали родственники. Со временем дети стали больше занимать друг друга, хотя без ссор не обходится. Девочки занимаются синхронным плаванием, что еще больше подчеркивает их схожесть, и любят помогать маме на кухне.
Другая мама двойняшек, Алина, рассказала, что ее пятилетние дочери недавно начали драться. Психологи объяснили это этапом взросления: конфликтуют из-за территории и внимания родителей. По опыту других мам, к семи годам ситуация должна стать спокойнее.
Бабушка тройняшек Маргарита Николаевна поделилась, что в семь лет внуки — уже сплоченная команда. Даша, Ксюша и Гриша совершенно разные по характеру, но очень дружны, у них развита взаимопомощь.
Мать троих девятилетних дочек и старшей дочери Светлана рассказала, что дети привыкли к повышенному вниманию и даже немного устали от него. Первый год было сложно, постоянно хотелось спать, но сейчас, по ее мнению, легче, чем мамам с погодками. Девочки помогают друг другу и учатся в одном классе. Сами сестры считают, что иметь сразу две свои «копии» здорово, а если что-то не ладится, всегда можно договориться.
На фестивале работали интерактивные площадки, научное шоу, мастер-классы, консультации психологов и специалистов. Организатор события — небольшая группа единомышленников во главе с мамой семерых детей Анной Киселевой, у которой есть близнецы. Позже к ней присоединилась мама пятерых детей Татьяна Назарова, которая работает юристом в центре защиты материнства и детства. За годы праздник масштабировался, на него приезжают гости со всего края.
Татьяна рассказала, что главное в ее жизни — мотивация и любовь. Ее мечта, чтобы в каждой семье, независимо от ее размера, было счастье, чтобы родители были счастливы, а дети росли в дружбе. Такие мероприятия, по ее словам, настраивают на позитивный лад и напоминают о важности традиционных ценностей.