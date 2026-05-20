Больше 400 тысяч квадратных метров жилья построили в Красноярском крае

С начала текущего года в Красноярском крае построено 415 тысяч квадратных метров жилья, из которых 92 тысячи «квадратов» приходится на многоквартирные дома, а 323 тысячи — на индивидуальную застройку. Всего до конца года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн квадратных метров жилья. В пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона также напомнили о применении эскроу-счетов при строительстве индивидуальных домов. Как сообщают в ведомстве, денежные средства граждан на всем протяжении строительства будут размещены на счете эскроу и станут доступны подрядчику только после завершения строительства и регистрации права собственности заказчика на дом. Читайте также: В Красноярске стартует сезон уличных кинопоказов В Красноярском крае начался ремонт дороги Емельяново — Устюг В центре Красноярска проводят археологические и благоустроительные работы.