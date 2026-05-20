Пермские предприниматели найдут бизнес-партнеров на сеансах цифрового знакомства

В Прикамье стартовал форум «Дни пермского бизнеса». В этом году его центральной темой стала кооперация как инструмент развития. В региональном минпромторге считают: такой подход поможет предпринимателям выйти на новые рынки и сформировать устойчивые партнерства.
На форуме пройдет обкатку новый способ предварительного знакомства представителей компаний, заинтересованных в сотрудничестве. Это цифровой алгоритм, позволяющий сократить путь от первого контакта до конкретных договоренностей. Участники «Дней пермского бизнеса» заранее, еще при регистрации, в отдельной графе указывали свою отрасль и формулировали запросы и ожидания от коллаборации. При обработке этих данных программа формировала деловые пары, ориентируясь при этом на взаимную релевантность запросов. За сутки до начала форума информация о возможных контрагентах была направлена участникам.
— Действуя так, мы переводим нетворкинг из случайного процесса в управляемый, — говорит руководитель центра «Мой бизнес» Юрий Цаплин. — Предприниматель не тратит время на поиск делового партнера вслепую. Подходящая пара подбирается алгоритмом автоматически на основе заявленных критериев. Взаимосвязь строится вокруг конкретной деловой задачи, и в результате участники форума смогут найти того, с кем реально развивать совместный проект или налаживать партнерство.
В Пермском крае сотрудничество базируется на основе интересов компаний. На различных площадках созданы сообщества предпринимателей, выстраивающих кооперационные цепочки.
— В основном мы налаживаем внутреннюю кооперацию: решая, кому отдать заказы, нанять подрядчиков, поставщиков, выбираем преимущественно компании Прикамья. Это делается для того, чтобы деньги оставались внутри региона, — поясняет директор одного из пермских предприятий Дмитрий Теплов.
Ранее предприятия Прикамья даже предоставляли друг другу займы, но такая практика больше не применяется, потому что случались инциденты, которые потом отрицательно сказывались на репутации компании.
В то же время региональный форум не станет замыкаться лишь на коллаборации пермских предприятий — запланированы сессии с производителями из Беларуси и Ленинградской области.
Сейчас промышленность переживает не лучшие времена, на ее развитие оказывают влияние такие тяжеловесные факторы, как высокая ключевая ставка и нехватка квалифицированных кадров. Участники «Дней пермского бизнеса» попытаются найти выход. Так, представители Банка России вместе с бизнес-сообществом ответят на актуальный вопрос: какие источники финансирования помимо кредитов может использовать бизнес в текущих условиях?
Что касается кадровой проблемы, то ее обсудят с участием блогеров и контент-креаторов, которые попытаются рассказать предпринимателям, как привлечь на работу зумеров и, что еще более злободневно, как их потом удержать на рабочем месте.
— Я уверен, что форум вновь станет местом рождения новых идей, партнерств и совместных проектов, — говорит президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов. — Это мероприятие давно уже стало одной из ключевых площадок для открытого диалога предпринимателей, власти, экспертов и институтов поддержки бизнеса. В этом году мы обсуждаем вопросы ответственного ведения бизнеса, кооперацию, кадров и налогов, затрагиваем тематику женского лидерства и предпринимательства в промышленности.
Представители краевого минпромторга — организатора мероприятия — надеются, что оно пройдет успешно и участники приобретут новые связи, которые помогут в работе.
— Сегодня именно кооперация становится одним из важнейших инструментов устойчивого развития компаний, — считает Юрий Цаплин. — Мы видим все больше примеров, когда совместные проекты позволяют им не только сохранять устойчивость, но и выходить на качественно новый уровень развития. Объединение ресурсов и компетенций ускоряет адаптацию бизнеса и открывает доступ к новым рынкам.
Прямая речь.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
— Форум «Дни пермского бизнеса» — площадка, которая должна быть максимально полезной и интересной для предпринимательского сообщества. Он проводится с 2009 года и ежегодно объединяет представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства. Мы считаем важным создавать дополнительные возможности для развития местных компаний, ведь речь идет о формировании устойчивой региональной экономики.