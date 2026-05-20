Международный аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщила Росавиация.
Напомним, что международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов в среду, 20 мая, в 12 часов.
Сегодня, 20 мая, ночью над Россией отразили атаку 273 вражеских беспилотников. Над Нижегородской областью было сбито 30 БПЛА. В связи с повышенной угрозой в 18 муниципальных школах и одной государственной школе Кстовского района ввели дистанционный формат обучения. Родителям также порекомендовали не отправлять детей в детсады.
По словам губернатора Глеба Никитина, в Кстовском районе два промышленных объекта загорелись после падения обломков дронов. Также муниципальные объекты и жилые дома не пострадали.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как обезопасить себя во время атаки БПЛА.