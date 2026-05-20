Михаил Пучков отреагировал на информацию о работе электронного дневника

Никаких ограничений на работу электронного дневника, как части Нижегородской образовательной платформы, не вводилось. Об этом заявил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем канале МАКС.
Ранее сообщалось, что доступ в электронный дневник в Нижегородской области ограничен для родителей и учащихся в определённые часы до 26 мая.
В настоящий момент электронный дневник работает без ограничений.
«Работа систем под особым контролем технических специалистов», — отметил Михаил Пучков.