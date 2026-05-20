Для борьбы с борщевиком в Подмосковье будут использовать дроны

Борщевик Сосновского — это крупное многолетнее растение, способное достигать трех метров в высоту. Его сок содержит токсичные вещества, которые при попадании на кожу вызывают серьезные ожоги, особенно под воздействием солнечного света. Внесен в список сорных и опасных растений — «Черную книгу флоры Средней России».