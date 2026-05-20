В Пермском крае резко вырос спрос на репелленты

В Прикамье заметно увеличился спрос на средства защиты от насекомых, особенно от клещей и комаров. С начала марта текущего года по сравнению с прошлым сезоном продажи спреев от комаров выросли на 46%, от клещей — на 41%. А спрос на гели после укусов насекомых увеличился почти вдвое — на 84%. Об этом пишет «Вкурсе.ру».