С 20 мая открывают продажу билетов на фестиваль «Кантата» в Калининградской области

Проект приурочен к 80-летию образования Калининградской области. Слоган фестиваля в этом году — «Опережая время» — отсылает к композиторам ХХ века, повлиявшим на развитие академической музыки. В центре программы — произведения Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. Художественным руководителем «Кантаты» в 2026 году стал Фабио Мастранджело.