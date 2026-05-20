С 20 мая открывают продажу билетов на фестиваль «Кантата» в Калининградской области

С 20 мая открывают продажу билетов на фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининградской области. Зрителей ждут семь концертов и образовательная программа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали организаторы мероприятия.
Фестиваль пройдёт с 12 по 16 июня на исторических площадках Калининградской области. Вас ждут семь уникальных концертов, образовательная программа, мастер-классы, партнёрские специальные проекты и незабываемые впечатления от музыки в исторических пространствах региона, — сообщили организаторы «Кантаты».
Проект приурочен к 80-летию образования Калининградской области. Слоган фестиваля в этом году — «Опережая время» — отсылает к композиторам ХХ века, повлиявшим на развитие академической музыки. В центре программы — произведения Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. Художественным руководителем «Кантаты» в 2026 году стал Фабио Мастранджело.
Открытие фестиваля пройдёт на площади перед Кафедральным собором в Калининграде 12 июня. В программе — Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, Пятая симфония Сергея Прокофьева и произведения Иоганнеса Брамса. В концерте примут участие пианист Энджел Вонг, хор «Интрада» и Калининградский симфонический оркестр под управлением Фабио Мастранджело.
В программе также выступления в кирхе Домнау в Домново, в филиале Третьяковской галереи и арт-пространстве «Понарт» в Калининграде, в замке Нойхаузен в Гурьевске, в кирхе Гердауэн в Правдинске.
Финальный гала-концерт 16 июня состоится на площадке Тапиау в Гвардейске. Программа включает Девятую симфонию Дмитрия Шостаковича и оркестровую пьесу Георгия Свиридова «Время, вперёд!». В концерте выступит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина. Билеты на каждое событие можно приобрести на сайте фестиваля.
Отдельный блок программы посвящён образовательным и просветительским форматам. В течение мероприятия запланированы лекции, мастер-классы, кинопоказы и дискуссии с участием музыкантов и экспертов индустрии.
На фестивале «Кантата» концерты классической музыки проводят на территории памятников истории и архитектуры. Площадками выступают руины замков, кирхи, форты и так далее. Вырученные от продажи билетов деньги выделяют на восстановление памятников.
