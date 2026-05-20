400-летие Красноярска планируется отмечать целую неделю

Предварительно программа главных событий 400-летия Красноярска охватит неделю — с 13 по 20 августа 2028 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин в своих соцсетях.
Напомним, накануне на федеральном оргкомитете под руководством вице-премьера правительства России Александра Новака состоялась большая ревизия реализации проектов подготовки города к юбилею.
Губернатор края Михаил Котюков сообщил, что в настоящее время полностью выполнены 20 мероприятий на общую сумму более 18 млрд рублей.
«Красноярцы видят первые итоги реализации программы подготовки города к 400-летию: национальный центр “Россия”, Мемориал Победы, современные школы, обновление исторического центра, экологичный транспорт, новые дороги — развитие идет по всем направлениям и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. При этом, объектов реконструкции, обновления и модернизации становится все больше. По большинству мы нашли ресурсы на выполнение работ и уже идет выбор подрядных организаций», — рассказал глава региона.
Мэр пояснил, что даты для празднования юбилея города выбраны неслучайно — именно в этот период был основан красноярский острог.
«Но, как верно отметил Александр Валентинович Новак, основная цель всех проектов — не само празднование, а улучшение качества жизни в нашем родном городе. Эта цель сегодня объединяет и власть, и бизнес, и жителей. Вместе сделаем всё от нас зависящее, чтобы ее достичь», — добавил Сергей Верещагин.
