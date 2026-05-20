Экс-глава нижегородского РАНХиГС утверждает, что брал взятки на поддержку спорта

Напомним, с 2019 года экс-глава вуза вместе с подчиненными работал по схеме незаконного получения денег. Как пишет «Коммерсантъ-Приволжье», ключевым подельником стал Мурад Магомедов, с которым Парамонов познакомился на спортивных соревнованиях и устроил его водителем в дзержинский филиал. Позже они создали ОПГ и запустили отлаженный механизм: водитель искал желающих купить диплом, а директор давал указания ставить им оценки и зачеты без реальной учебы. Сумма полученных взяток превысила полтора миллиона рублей. Деньги перечислялись на карту Магомедова, а Парамонов мог просто позвонить и назвать нужную ему сумму.