Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На мемориальной доске Тарновскому-Терлецкому в Ростове обнаружили неточности и опечатки

Жители Ростова нашли три ошибки на мемориальной доске военачальнику.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане обнаружили ошибки на мемориальной доске, установленной в честь военачальника Александра Тарновского-Терлецкого. Доска находится на улице Тарновского-Терлецкого, 1. О неточностях горожане сообщили в социальных сетях.

Согласно надписи на табличке, военачальник родился в 1898 году и умер в 1938 году. Однако, по открытым данным, в 1938 году он был еще жив. В 1939 году комбрига осудили и репрессировали по обвинению в антисоветском заговоре. Он скончался в ссылке в 1943 году, а в 1955-м его посмертно реабилитировали.

Кроме того, в тексте доски встречаются орфографические ошибки: слова «военноначальник» и «бомбардировачная» написаны неверно.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!