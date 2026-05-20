Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет на четырех площадках в Калининградской области

Кандидатов ждут не только в Калининграде, но и в Черняховске, Советске и Светлом.

На четырех площадках в Калининградской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 26 июня. Как рассказали в пресс-служба областного правительства, главной площадкой станет ДС «Янтарный» в Калининграде, гостей также ждут в офисах Центра занятости населения в Черняховске, Советске и Светлом.

В этом году более 60 компаний презентуют порядка двух тысяч вакансий в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других сферах экономики. Среди участников ярмарки будут представлены ведущие предприятия региона.

Карьерные консультанты Центра занятости расскажут о программах профобучения, соцконтракте по направлению поиска работы, онлайн-сервисах «Работа России» для молодежи и пр.

Также в программе — тематические активности, деловые игры и практические задания, мастер-классы тренинги.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня с 10:00 до 14:00:

— Калининград, Согласия, 39, Дворец спорта «Янтарный»;

— Черняховск, ул. Калинина, дом 6, отделение Центра занятости населения;

— Советск, ул. Рабочая, дом 14а, отделение Центра занятости населения;

— Светлый, ул. Советская, дом 18а, отделение Центра занятости населения.

Подробнее: 8 (800) 201 39 00 (добавочный «2»).

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше