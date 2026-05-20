Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснов заявил о планах проводить судебные процессы через "Госуслуги"

Краснов анонсировал планы проводить процессы в мировых судах через "Госулуги"

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В России будут развивать цифровое правосудие, включая возможность участия в процессах через портал «Госуслуги», заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на семинаре-совещании по вопросам обеспечения деятельности мировых судей.

«В планах также дистанционное участие в процессах через портал и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете», — сказал он.

Краснов отметил, что с 1 июня россияне смогут получать через «Госуслуги» судебную корреспонденцию. Это позволит им своевременно узнавать о судебных процессах, в которых они участвуют, стороны смогут оперативно получать извещения и документы, а суды — снизить нагрузку и издержки.

По словам главы Верховного суда, в современных условиях качество мировой юстиции существенно зависит от технологической инфраструктуры. Однако цифровое правосудие все еще характеризуется фрагментарностью и неоднородностью.

Так, пояснил Краснов, многие мировые участки все еще пользуются устаревшей техникой, там не хватает серверного оборудования, средств аудиопротоколирования, систем видео-конференц-связи.

«Используются различные, порой несовместимые между собой региональные решения, как итог — отсутствие единой цифровой среды правосудия», — добавил он.

Для удобства и доступности для людей, снижения нагрузки и освобождения судей от рутины сейчас уже проходят испытания приемлемые для судебной системы решения по автоматизации процессуальных задач с использованием нейросетей, заключил глава Верховного суда.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше