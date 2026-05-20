Новиков покинул пост главы агентства труда и занятости Красноярского края

Руководитель агентства труда и занятости Красноярского края Виктор Новиков ушёл с должности. Об этом стало известно из социальных сетей организации.
О своём решении Новиков объявил 20 мая, в день своего 68-летия. Причина — выход на пенсию.
Новиков возглавлял ведомство с 2007 года — почти 20 лет. Он кандидат экономических наук, до работы в агентстве был директором нескольких красноярских школ, затем трудился в краевом центре профориентации.
Временно исполняющим обязанности руководителя назначен Сергей Селюнин, ранее занимавший пост заместителя Новикова.
Ранее мы сообщали, что главное управление МЧС по Красноярскому краю возглавил Апрель Агакишиев.
