Сняты ограничения на вылет самолётов в нижегородском аэропорту 20 мая

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и приём воздушных судов после отмены ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта. В настоящее время все службы воздушной гавани работают в штатном режиме.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту имени Чкалова 20 мая для обеспечения безопасности полетов. Во время действия запрета все службы обеспечивали поддержку пассажиров, находящихся в терминале.
Пассажирам во время ожидания рейсов предоставлялись кулеры с водой, доступ к комнате матери и ребенка, а также помощь сотрудников. Сейчас путешественников просят следить за объявлениями по громкой связи и информацией на онлайн-табло.