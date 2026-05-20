Синоптики сказали про грозовой фронт и до +31 в Беларуси уже 21 мая

Синоптики предупреждают: в момент гроз местами по стране будут сильные ливни, а днем прогнозируется град. В Минске прогнозируются, днем местами по городу сильные ливни. Ветер будет северных направлений умеренный, но в момент гроз порывистый. Днем местами будет шквалистое усиление ветра до сильного порывистого порывами от 15 до 20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности.