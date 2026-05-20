Синоптики сказали про грозовой фронт и до +31 в Беларуси уже 21 мая. Подробности приводит портал pogoda.by.
За погоду в республике и далее будет отвечать атмосферный фронт. По востоку Беларуси сохранится влияние теплой влажной воздушной массы. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы.
Синоптики предупреждают: в момент гроз местами по стране будут сильные ливни, а днем прогнозируется град. В Минске прогнозируются, днем местами по городу сильные ливни. Ветер будет северных направлений умеренный, но в момент гроз порывистый. Днем местами будет шквалистое усиление ветра до сильного порывистого порывами от 15 до 20 метров в секунду. Объявлен оранжевый уровень опасности.
В ночные часы температура воздуха окажется от +10 до +16 градусов. Днем будет от +18 градусов по северо-западной части и до +31 градуса по восточной.
Ранее Белгидромет предупредил белорусов о жаре до +30 в мае.
