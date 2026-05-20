Данные об уровне коррупции раскрыли в Волгоградской области

Между тем, органы прокуратуры в прошлом году в ходе антикоррупционной экспертизы выявили и исключили из нормативных правовых актов 816 коррупциогенных факторов, а из проектов документов — еще 296. На муниципальном уровне экспертизу прошли более 17 тысяч проектов актов и свыше 10 тысяч действующих документов. Из 2368 государственных гражданских служащих и 4325 муниципальных служащих, чьи декларации были проанализированы, подавляющее большинство добросовестно исполнило обязанности по предоставлению сведений о доходах.