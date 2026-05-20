В Свердловскую область привезли 96 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

В Свердловскую область поступило более 96 тысяч доз бесплатной вакцины против клещевого энцефалита. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Прививки предназначены для пожилого населения старше 60 лет. Сейчас вакцины отгружают в медицинские организации региона.
— Сделать прививку против клещевого энцефалита можно в течение всего года. Самое главное после этого — исключить возможность встречи с клещами в течение двух недель, пока после введения вакцины вырабатываются антитела и формируется иммунитет, — отметил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Свердловской области Александр Харитонов.
Всего в регионе зарегистрировано более 12,6 тысячи пострадавших от присасывания клещей. Это на 34% меньше, чем в прошлом году и на 23% меньше среднего многолетнего уровня. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализирован 21 человек, с подозрением на болезнь Лайма −41 пострадавший.