В Минусинске виновник смертельной аварии получил 6 лет колонии

Минусинский суд приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении виновника аварии, в которой в январе этого года погибла 38-летняя мать второклассника. Напомним, 14 января на трассе «Саяны» под Минусинском в аварии с участием школьного автобуса погибла водитель легкового автомобиля «Тойота». Пострадали трое из 13 находившихся в автобусе девятиклассников. Виновником ДТП стал 33-летний водитель автомобиля «Форд», который намеревался совершить обгон, но увидев автобус, решил вернуться в свою полосу. Совершая этот маневр, он зацепил «Тойоту», которую выбросило под автобус. С места аварии виновник скрылся. Его задержали в течение суток. Оказалось, что фигурант имеет множество нарушений ПДД, только за полгода заработал 18 штрафов, ранее лишался прав. Правоохранителям, а затем и на суде обвиняемый рассказал, что после ДТП он остановился, вызвал скорую, когда увидел, что водитель «Тойоты» погибла, испугался и уехал. Кроме заключения, суд приговорил обвиняемого к лишению права управлять транспортными средствами на 2 года, удовлетворил иск в пользу ребенка погибшей на сумму 1,5 млн руб.