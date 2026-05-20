Нижегородский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Нижнего Новгорода отменили ограничения на отправку и прием самолетов. В 14:12 об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани им. Чкалова.
Напомним, 20 мая в столице Приволжья вновь вводили ограничения полетов в целях безопасности. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что над территорией региона средствами ПВО удалось обезвредить более 30 беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА загорелись промышленные объекты в Кстовском районе.
По данным онлайн-табло нижегородского аэропорта, к 14:40 известно об отмене рейса FV-6106 в Санкт Петербург. Авиалайнеры до Махачкалы и Самары вылетят с задержкой.
Также сообщается об отмене рейсов Москва — Нижний Новгород и Санкт-Петербург — Нижний Новгород, задержке рейсов в столицу ПФО из Самары, Москвы, Махачкалы.