Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

Известно об отмене и задержке ряда рейсов.

Источник: Живем в Нижнем

В аэропорту Нижнего Новгорода отменили ограничения на отправку и прием самолетов. В 14:12 об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани им. Чкалова.

Напомним, 20 мая в столице Приволжья вновь вводили ограничения полетов в целях безопасности. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что над территорией региона средствами ПВО удалось обезвредить более 30 беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА загорелись промышленные объекты в Кстовском районе.

По данным онлайн-табло нижегородского аэропорта, к 14:40 известно об отмене рейса FV-6106 в Санкт Петербург. Авиалайнеры до Махачкалы и Самары вылетят с задержкой.

Также сообщается об отмене рейсов Москва — Нижний Новгород и Санкт-Петербург — Нижний Новгород, задержке рейсов в столицу ПФО из Самары, Москвы, Махачкалы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше