Специалисты рассказали, как выявить сахарный диабет на ранней стадии

Диспансеризация поможет выявить сахарный диабет на ранней стадии, рассказал в интервью 450media.ru главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.
По словам эксперта, регулярное прохождение медосмотра — надежный способ выявить болезнь до ее развития в хроническую форму. Это важно, поскольку на ранней стадии диабет протекает бессимптомно, но уже наносит вред сосудам, почкам и нервам.
«Ранняя диагностика позволяет начать лечение вовремя и снизить риск осложнений», — подчеркнул Мальшин.
Профосмотры и диспансеризация позволят обнаружить скрытый диабет 2-го типа, тогда как 60% пациентов с этим заболеванием не знают о своем диагнозе. Стандартный анализ крови на глюкозу натощак и тест на гликированный гемоглобин (HbA1c), входящие в диспансеризацию, помогают обнаружить болезнь задолго до появления жажды или усталости.
По итогам осмотра изменение образа жизни и принципа питания позволят снизить уровень сахара в крови и сократят риски развития болезни в тяжелую форму.