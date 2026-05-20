В подмосковном городском округе Химки высадили около 22 тысяч сеянцев ели

Около 22 тысяч сеянцев ели высадили на площади 5,5 га в городском округе Химки в ходе акции «Сад памяти», организованной при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Молодые деревья были укоренены на территории Сходненского лесничества. К акции присоединились глава округа Инна Федотова, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин, а также другие представители местной власти, волонтеры, депутаты, жители муниципалитета.
В ходе мероприятия лесничий Евгений Козов организовал для участников мастер-класс. Он продемонстрировал процесс высадки деревьев с помощью легендарного меча Колесова. Этот инструмент используется уже более полутора веков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.