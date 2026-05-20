Петербургские школьники взяли 3 золота на чемпионате «Профессионалы»

Они стали лучшими в юниорской линейке компетенций «Поварское дело», «Проектирование нейроинтерфейсов» и «Цифровой электропривод».

Источник: Национальные проекты России

Золотые медали в трех компетенциях юниорской линейки итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы» присуждены школьникам из Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по образованию. Соревнования были организованы при поддержке федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Так, в компетенции «Поварское дело» золото завоевала ученица школы № 338 Анна Дмитриева. К участию в чемпионате ее готовила мастер производственного обучения Надежда Старикова.

В компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов» лучшим стал учащийся Академии цифровых технологий Алексей Фомин. Год назад он завоевал серебро, а упорная подготовка помогла ему в этот раз подняться на высшую ступень пьедестала. За подготовку чемпиона отвечала педагог дополнительного образования академии Татьяна Королева.

В компетенции «Цифровой электропривод» победил учащийся школы № 334 Икрамеддин Сафаров. Его эксперт-наставник — учитель Полина Кузнецова.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.