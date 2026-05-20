Петербургские школьники взяли 3 золота на чемпионате «Профессионалы»

Золотые медали в трех компетенциях юниорской линейки итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы» присуждены школьникам из Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по образованию. Соревнования были организованы при поддержке федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Так, в компетенции «Поварское дело» золото завоевала ученица школы № 338 Анна Дмитриева. К участию в чемпионате ее готовила мастер производственного обучения Надежда Старикова.
В компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов» лучшим стал учащийся Академии цифровых технологий Алексей Фомин. Год назад он завоевал серебро, а упорная подготовка помогла ему в этот раз подняться на высшую ступень пьедестала. За подготовку чемпиона отвечала педагог дополнительного образования академии Татьяна Королева.
В компетенции «Цифровой электропривод» победил учащийся школы № 334 Икрамеддин Сафаров. Его эксперт-наставник — учитель Полина Кузнецова.
