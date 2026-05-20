В сложной экономической ситуации малый бизнес может найти новые ниши

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Прикамье сокращается, при этом активность бизнеса в некоторых отраслях продолжает оставаться высокой: появляются новые предприятия, виды услуг и товаров, расширяется география деятельности.
По мнению управляющего партнера агентства бизнес-экспертизы «Грани менеджмента» доктора экономических наук Игоря Мерзлова, удача улыбнется тем, кто сможет почувствовать потребительский спрос и найти взаимопонимание со своими клиентами.
Российская газета: Игорь Юрьевич, в каких отраслях малый и средний бизнес развивается наиболее активно? Растет ли число предпринимателей?
Игорь Мерзлов: Из года в год количество компаний и индивидуальных предпринимателей в Прикамье растет. По статистике, с апреля прошлого года по апрель текущего количество юридических лиц увеличилось со 104 до 109 тысяч. Но при этом число МСП сократилось за год на 2,5 процента.
Традиционно малый и средний бизнес доминирует в сферах услуг и общественного питания. Есть увеличение его доли в обрабатывающей отрасли. За последние годы выросло производство в тяжелом машиностроении и ОПК. В этих сегментах малый бизнес работает как партнер крупных предприятий. По данным регионального министерства промышленности и торговли, сегодня поставщиками и подрядчиками крупных компаний края выступают более 500 предприятий, причем свыше двух третей из них — представители МСП. Много примеров сотрудничества в машиностроении, химической промышленности, ИТ-отрасли, легкой промышленности, в сферах ремонта оборудования и промышленной безопасности.
Аддитивные технологии стали вотчиной малого бизнеса и поводом для сотрудничества с индустриальными гигантами.
Предприниматели активно участвуют в импортозамещении. Так, предприятия, ранее занимавшиеся поставками запчастей к автомобилям, наладили производство на территории региона. Аддитивные технологии стали вотчиной МСП и поводом для сотрудничества с индустриальными гигантами. Как правило, 3D-печатью занимаются небольшие компании, выполняющие заказы крупного бизнеса.
Предприниматели стремятся открыть бизнес в сфере информационных технологий. Причина — динамичное развитие ИТ-отрасли региона, а также выход на зарубежные рынки. Программные продукты, в том числе компьютерные игры небольших пермских компаний, приобретают во многих странах мира.
Развиваются креативные индустрии, и тоже в партнерстве с крупными предприятиями, которым, например, необходимо разработать дизайн продукции или инструменты для продвижения имиджа, товаров. Большую роль в общем процессе играет политика государства — креативный бизнес стимулирует.
РГ: Какое значение он приобрел в экономике региона?
ИМ: В России вклад креативных индустрий в ВВП составляет около пяти процентов, или восемь триллионов рублей. Эту пропорцию можно перенести на Пермский край, поскольку по многим экономическим показателям он находится в числе «середняков». У нас работает более 12 тысяч организаций, относящихся к креативным индустриям, их годовая выручка превышает 73 миллиарда рублей. Большинство предприятий сконцентрировано в крупных городах: Перми, Березниках и Соликамске.
Креативные индустрии развиты в архитектуре и урбанистике, дизайне, моде, кинематографе и анимации, музыке, изобразительном искусстве и даже в гастрономии. Они помогают развиваться другим отраслям, в том числе туризму. Значение креативного бизнеса очень велико, поэтому для него в регионе разработаны специальные меры поддержки. Это, например, микрозаем «Креативный»: до пяти миллионов рублей по льготной ставке от 1,5 процента годовых.
РГ: Кстати, а какие меры поддержки наиболее востребованы сейчас у малого бизнеса?
ИМ: В первую очередь как раз льготные микрозаймы: они обходятся значительно дешевле, чем банковские кредиты. Это также поручительства различных госорганизаций, оказывающих поддержку МСП, поскольку позволяют взять взаймы без залога.
РГ: Какие вызовы стоят перед предпринимателями?
ИМ: Большинство предприятий ориентировано на потребительский рынок. Платежеспособный спрос снижается. Ситуацию усугубляет рост издержек, например, дорожают продукты, которые используют предприятия общественного питания. Это отражается на сумме среднего чека заведения — она возрастает. Так практически во всех отраслях, где работает малый бизнес. К росту цен ведет и удорожание рабочий силы. Это происходит на фоне того, что предприятия МСП традиционно испытывают кадровый голод, у них нет таких возможностей, как у крупного бизнеса, чтобы привлекать или удерживать специалистов.
И, конечно, высокая ставка ЦБ. Она снижается, но все равно фактическая стоимость кредитов под 20 и выше процентов годовых не позволяет развиваться.
РГ: Стоит ли, по вашему мнению, сегодня становиться предпринимателем?
ИМ: Несмотря на сложные условия, реализовать успешный проект можно в различных отраслях. Главное — почувствовать потенциальный спрос потребителей и грамотно представить им свои продукты или услуги. Один из примеров — частная медицина, где за последние несколько лет конкуренцию федеральным холдингам составили небольшие клиники. Секрет успеха прост: предприниматели-медики общаются со своими клиентами на понятном им языке, делают ставку на качество услуг и комфортную атмосферу для пациентов.
В регионе развивается внутренний туризм, спрос растет. Предприниматели вовремя почувствовали эту тенденцию и сегодня готовы предложить различные виды отдыха. Доля МСП в валовом региональном продукте Прикамья составляет чуть более 20 процентов. Уверен, что бизнесу есть куда расти: появляются перспективные направления для развития.