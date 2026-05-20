В сложной экономической ситуации малый бизнес может найти новые ниши

Традиционно малый и средний бизнес доминирует в сферах услуг и общественного питания. Есть увеличение его доли в обрабатывающей отрасли. За последние годы выросло производство в тяжелом машиностроении и ОПК. В этих сегментах малый бизнес работает как партнер крупных предприятий. По данным регионального министерства промышленности и торговли, сегодня поставщиками и подрядчиками крупных компаний края выступают более 500 предприятий, причем свыше двух третей из них — представители МСП. Много примеров сотрудничества в машиностроении, химической промышленности, ИТ-отрасли, легкой промышленности, в сферах ремонта оборудования и промышленной безопасности.