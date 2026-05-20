Два города Дона участвуют во Всероссийском конкурсе комфортной среды. Информация об этом размещена на сайте регионального министерства ЖКХ.
Рабочий посёлок Усть-Донецкий и город Константиновск представят Ростовскую область на федеральном уровне. Их концепции развития общественных пространств прошли региональный отбор и теперь поборются за грантовую поддержку.
В Усть-Донецке предлагают создать пешеходную зону с местами для отдыха на улице Строителей — от Промышленной до Комсомольской. Константиновск презентует первую очередь территории у гидроузла под названием «Узел встреч».
Документы направят в Москву до 1 июня. Если проекты победят, на реализацию выделят федеральные средства.