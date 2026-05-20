Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сезон корюшки в Петербурге подходит к концу

Сезон продажи корюшки в Северной столицы завершится уже скоро, 31 мая.

Источник: Piter.TV

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга выделил десятки мест для продажи корюшки в разных районах города. В одних, например, в Красносельском и Фрунзенском, таких точек много, а в Петроградском их нет вовсе. Места продаж отмечены на онлайн-картах, что удобно для покупателей, отмечает «Петербургский дневник».

Торговцы отмечают, что самой популярной остаётся средняя и крупная рыба. Мелкая часто остаётся нераспроданной — её продавцы забирают домой. Цены на корюшку фиксированные и зависят от размера: от 580 рублей за мелкую до 1150 рублей за самую крупную. Самыми «рыбными» улицами стали Будапештская и Турку, где торговля идёт с раннего утра до позднего вечера.

По данным аналитиков, 43% петербуржцев предпочитают жарить корюшку без гарнира, 27% варят из неё уху, а 13% запекают. Большинство жителей покупают свежую рыбу для домашнего приготовления, тогда как туристы чаще выбирают уже готовые блюда. В 2025 году предприятия города произвели около 66 тысяч тонн рыбной продукции.