Сезон корюшки в Петербурге подходит к концу

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга выделил десятки мест для продажи корюшки в разных районах города. В одних, например, в Красносельском и Фрунзенском, таких точек много, а в Петроградском их нет вовсе. Места продаж отмечены на онлайн-картах, что удобно для покупателей, отмечает «Петербургский дневник».
Торговцы отмечают, что самой популярной остаётся средняя и крупная рыба. Мелкая часто остаётся нераспроданной — её продавцы забирают домой. Цены на корюшку фиксированные и зависят от размера: от 580 рублей за мелкую до 1150 рублей за самую крупную. Самыми «рыбными» улицами стали Будапештская и Турку, где торговля идёт с раннего утра до позднего вечера.
По данным аналитиков, 43% петербуржцев предпочитают жарить корюшку без гарнира, 27% варят из неё уху, а 13% запекают. Большинство жителей покупают свежую рыбу для домашнего приготовления, тогда как туристы чаще выбирают уже готовые блюда. В 2025 году предприятия города произвели около 66 тысяч тонн рыбной продукции.