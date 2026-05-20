Суд утвердил штраф консультанту за потасовку с пермским министром культуры

Весной 2025 года консультанту ведомства Илье Шаврину был назначен штраф в 5 тысяч рублей за причинение Платоновой телесных повреждений (по статье 6.1.1 КоАП РФ — «Побои») во время заседания комиссии в ноябре 2024 года. Сотрудник начал снимать видео на телефон, а глава ведомства попросила его этого не делать. Случился конфликт, после было возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).