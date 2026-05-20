В Башкирии прошла научно-практическая конференция для врачей

Научно-практическая конференция для врачей состоялась в Республиканском кардиоцентре Башкирии, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Мероприятие проведено по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Участники конференции — кардиологи, терапевты, врачи общей практики и специалисты смежных направлений. Они обсудили современные подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и внедрение инновационных методов в клиническую практику. Отдельное внимание уделили тактике ведения пациентов с коморбидными состояниями. Еще на обсуждение была вынесена роль профилактических мероприятий в снижении сердечно-сосудистой смертности.
Также на конференции были представлены актуальные клинические рекомендации, разобраны сложные случаи из практики, затронуты вопросы междисциплинарного взаимодействия при ведении пациентов с множественными патологиями. Участники мероприятия отметили практическую значимость презентованных материалов для повседневной работы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.