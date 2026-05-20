ГЖД запустит из Нижнего Новгорода «Магический экспресс» в Семенов

Прокатиться на тематическом поезде можно 22, 23 и 25 мая.

Источник: Живем в Нижнем

Из Нижнего Новгорода в Семенов и обратно можно будет добраться по железной дороге на «Магическом экспрессе»: ГЖД анонсировала запуск тематического поезда 22, 23 и 25 мая.

Пассажирам обещают развлекательную программу. В пути их будут сопровождать артисты в образах фэнтези-героев. Взрослые и дети смогут принять участие в интерактивах, научиться волшебным заклинаниям, сделать фото на память с персонажами книг и фильмов, а также получить сувениры.

Продолжительность развлекательной программы на маршруте Нижний Новгород — Семёнов — Нижний Новгород — два часа. Поезд будет следовать без остановок.

К слову, 21 и 28 марта «Магическим экспрессом» воспользовались 700 человек.

Ранее стало известно, на каких направлениях планируется ввести посадку на поезд по биометрии.