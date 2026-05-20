Больницы и санатории Башкирии могут получить сертификат Muslim friendly

Медицинские учреждения Башкирии, в том числе массажные салоны, санатории и клиники могут пройти сертификацию Muslim friendly.
«Орган по сертификации “Роскачество-Халяль” расширил область добровольной сертификации “Муслим Френдли” (MuslimFriendly). Теперь российские клиники, санатории и медицинские центры могут официально подтвердить соответствие критериям гостеприимства по отношению к пациентам-мусульманам. Решение направлено на усиление позиций отечественной медицины на рынке экспорта медицинских услуг», — говорится в сообщении «Роскачества».
Как отметили в Роскачестве, по итогам 2025 года объем экспорта медицинских услуг превысил 616 млн долларов, увеличившись на 31% к уровню 2023 года.
Ключевой прирост дают пациенты из государств с преимущественно мусульманским населением — стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.
Потенциал рынка к 2030 году оценивается в сумму до 7,6 млрд долларов ежегодно. Сертификация Muslim friendly дает российским учреждениям понятный инструмент для привлечения этого потока, пояснили в организации.
Сертификация Muslim friendly в здравоохранении направлена в первую очередь на экспорт медицинских услуг и повышение конкурентоспособности российских клиник на глобальном рынке, прежде всего для пациентов из стран с преимущественно мусульманским населением.
Как прокомментировал «Башинформу» первый вице-президент Торгово-промышленной палаты РБ Николай Арбузов, направление «Муслим Френдли» для Башкирии новое, а в Москве уже успешно реализуется.
«У нас много туристов, студентов и трудовых мигрантов из мусульманских стран. В Башкирии уже есть опыт работы по стандартам халяль: центр компетенций при ТПП эффективно работает с 2022 года, к нему присоединилось большое количество предприятий. Через центр “Мой бизнес” можно получить субсидию на возмещение части затрат, связанных с сертификацией. Уверен, что направление MuslimFriendly тоже будет пользоваться спросом. Мы уже провели переговоры с медицинскими учреждениями и роддомами — они согласны и уверены, что это станет очень востребованной услугой», — сказал Арбузов.
Стоит подчеркнуть, что стандарт не меняет норм российского законодательства в сфере здравоохранения и не затрагивает сложившихся светских принципов организации медицинской помощи внутри страны. Он включает требования к пространству (оборудованные места для намаза, условия для омовения, исключение изображений людей и животных в интерьере, обеспечение приватности пациентов), питанию (халяльное меню, раздельные зоны приготовления и приема пищи, исключение запрещенных продуктов). Также требования затрагивают этику и персонал, куда входит обучение персонала нормам взаимодействия с пациентами-мусульманами, право пациентки на выбор врача-женщины и женской медицинской бригады при деликатных процедурах, замена спиртосодержащих средств на халяльную альтернативу при ее наличии. Кроме того, в стандарт включена адаптация расписания процедур с учетом времени намаза, информирование пациентов о созданных условиях.
Сертификат вносится в реестр Росаккредитации и имеет силу в России и значительной части зарубежных стран. В Роскачестве отметили, что для медицинских организаций сертификация становится работающим маркетинговым преимуществом: она открывает доступ к платежеспособной аудитории, не требуя радикальной перестройки процессов, и одновременно подтверждает высокий уровень сервиса и уважения к религиозным ценностям пациентов.