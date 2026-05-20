Двое жителей Чайковского удостоены звания «Почётный гражданин»

Сегодня на заседании Думы Чайковского городского округа были приняты решения о присвоении высоких наград местным жителям. Звание «Почётный гражданин» получили:
Сергей Итжанов, председатель комитета ветеранов боевых действий, за активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и вовлечение детей и подростков в общественную жизнь округа;
Сергей Поспелов, заведующий отделением оториноларингологии Чайковской ЦГБ и депутат местной Думы, за значительный вклад в развитие системы местного самоуправления.
Кроме того, пятеро человек были отмечены «Почётной грамотой Чайковского городского округа» за вклад в социально-экономическое развитие территории. Среди них — председатель Думы Михаил Шубин и депутаты Равиль Гараев и Евгений Мозуль.
Ещё семь жителей получат «Благодарственные письма Думы». В их числе представители сферы здравоохранения, ЖКХ, спорта, а также заместитель председателя и депутат Думы.
Церемония награждения пройдёт 12 июня в рамках празднования 70-летия города Чайковского.