Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое жителей Чайковского удостоены звания «Почётный гражданин»

Церемония награждения пройдёт 12 июня в рамках празднования 70-летия города Чайковского.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня на заседании Думы Чайковского городского округа были приняты решения о присвоении высоких наград местным жителям. Звание «Почётный гражданин» получили:

Сергей Итжанов, председатель комитета ветеранов боевых действий, за активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и вовлечение детей и подростков в общественную жизнь округа;

Сергей Поспелов, заведующий отделением оториноларингологии Чайковской ЦГБ и депутат местной Думы, за значительный вклад в развитие системы местного самоуправления.

Кроме того, пятеро человек были отмечены «Почётной грамотой Чайковского городского округа» за вклад в социально-экономическое развитие территории. Среди них — председатель Думы Михаил Шубин и депутаты Равиль Гараев и Евгений Мозуль.

Ещё семь жителей получат «Благодарственные письма Думы». В их числе представители сферы здравоохранения, ЖКХ, спорта, а также заместитель председателя и депутат Думы.

Церемония награждения пройдёт 12 июня в рамках празднования 70-летия города Чайковского.