Больше половины отходов в стране направляется на сортировку

«В федеральный проект “Генеральная уборка” отбираются самые опасные для природы и человека объекты. Чтобы их выявить, Росприроднадзор и Роспотребнадзор обследовали свыше 1300 старых свалок, шламонакопителей и промышленных площадок, а в 2026 году пройдет инвентаризация еще 125. Ключевое условие для входа в федпроект — у региона должна быть готова проектная документация. На данный момент отобрано пять проектов, а до конца года на отборочных комиссиях мы рассмотрим еще ряд. Всего же до 2030 года необходимо ликвидировать не менее 50 самых опасных объектов», — добавил Александр Козлов.