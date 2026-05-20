Больше половины отходов в стране направляется на сортировку

Почти 60% отходов по всей стране направляется на сортировку, сообщили в Минприроды РФ по итогам заседания в Совете Федерации, посвященного реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».
Таких результатов удалось достичь за счет введения в эксплуатацию 382 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов при поддержке федпроекта «Экономика замкнутого цикла». Кроме того, в прошлом году в регионах появились 12 тысяч новых контейнерных площадок и 61 тысяча контейнеров.
«Все регионы утвердили дорожные карты по созданию инфраструктуры. Всего необходимо построить еще порядка 400 объектов. Для реализации этой задачи действует ряд инвестиционных механизмов, среди которых — финансирование за счет облигаций Российского экологического оператора, концессионные соглашения для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Благодаря льготному лизингу регионы закупают специализированную технику, уже приобретено свыше 1300 единиц», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Представители правительств Москвы и Санкт-Петербурга отметили, что в их городах сортируется 100% ТКО. Кроме того, в Москве постоянно растет выработка полезных компонентов из отходов. За несколько лет этот показатель вырос в 2,6 раза до 1,6 миллиона тонн.
«В федеральный проект “Генеральная уборка” отбираются самые опасные для природы и человека объекты. Чтобы их выявить, Росприроднадзор и Роспотребнадзор обследовали свыше 1300 старых свалок, шламонакопителей и промышленных площадок, а в 2026 году пройдет инвентаризация еще 125. Ключевое условие для входа в федпроект — у региона должна быть готова проектная документация. На данный момент отобрано пять проектов, а до конца года на отборочных комиссиях мы рассмотрим еще ряд. Всего же до 2030 года необходимо ликвидировать не менее 50 самых опасных объектов», — добавил Александр Козлов.
В 2026 году также завершается эксперимент по квотированию выбросов в 12 первых городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух». Совокупный объем выбросов там уже снизился на 740 тысяч тонн. Далее базой для федерального проекта остаются 29 городов Сибири и Дальнего Востока, к 2036 году выбросы опасных загрязняющих веществ там должны уменьшиться в два раза.
По федеральному проекту «Вода России» расчищено 12 километров русел рек и 3,6 тысячи гектаров озер. Отдельная работа идет по оздоровлению реки Дон. Работы по очистке завершены на 89 километрах реки и ее притоков в Донецкой Народной Республике, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Саратовской областях.
Помимо этого, глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в 2026 году в национальных парках началось строительство туристкой инфраструктуры. Всего планируется возвести 41 объект. Это визит-центры, экологические тропы, эколого-туристические комплексы и многое другое.
По федеральному проекту «Сохранение лесов» масштабы лесовосстановление уже на протяжении нескольких лет превышает размеры выбытия лесов. По итогам 2025 года этот показатель составил почти 50%. Кроме того, проводится высадка нового леса на участках рядом с озером Байкал и вдоль водных объектов, вокруг городов и промышленных центров, а также в районах опустынивания. На данный момент работы прошли на площади почти 120 тысяч гектаров, а до конца года этот показатель достигнет 216 тысяч гектаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.