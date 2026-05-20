Фестиваль "Наука 0+" объявил конкурсную программу 2026 года

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль «Наука 0+» объявил мероприятия, которые войдут в программу 2026 года. Среди них — конкурсы для юных исследователей и журналистов, соревнования рисунков и фото. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.
Тема фестиваля в 2026 году созвучна с 65-летним юбилеем полета Юрия Гагарина в космос — «Твоя космическая Вселенная».
«Международный фестиваль “Наука 0+” объявляет конкурсную программу 2026 года и приглашает школьников, студентов и всех, кто интересуется наукой, принять в них участие. Посоревноваться в создании научных фото и видео можно в конкурсе “Снимай науку!”. Мастерам пера предлагается показать свои способности в конкурсе научно-популярной журналистики “Формула слова”. Юные участники смогут представить свои рисунки на конкурс “Мир науки глазами детей”, а также узнать, как оценивает их разработки, профессиональное жюри конкурса “Ученые будущего”, — сказали ТАСС организаторы.
«Наука 0+» — крупнейший проект по популяризации науки в России и мире, а также одно из ключевых событий объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий в России. Организаторами фестиваля выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. В 2025 году фестиваль, отмечавший 20-летие, прошел в 10 странах. ТАСС выступил генеральным информационным партнером «Наука 0+».
Первые шаги в науку.
Международный конкурс исследовательских работ «Ученые будущего» в 2026 году объединит школьников со всей России, делающих первые шаги в науку. Ученики 9−11-х классов смогут представить свои исследовательские и инженерные проекты в девяти категориях, посвященных математике, программированию, физике, астрономии, химии, биологии и наукам о жизни, геологии и наукам о Земле, инженерным наукам, а также темам беспилотных систем и медицины.
«Работы будут оцениваться профессиональным жюри, состоящим из преподавателей МГУ, МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и других ведущих учебных заведений. Авторы лучших работ будут приглашены на очный тур в МГУ в октябре 2026 года, а победители суперфинала представят свои работы на международных конкурсах», — уточнили в пресс-службе фестиваля.
Для любителей и профессионалов.
В России в рамках фестиваля «Наука 0+» также пройдет конкурс научного фото и видео «Снимай науку!», организованный совместно с телеканалом «Наука» и Российским научным фондом. В нем могут принять участие и профессионалы, и любители. Победителей ждут призы и специальные награды: экскурсия в центры изучения космоса, возможность создать собственную программу на телеканале «Наука» и участие в Конгрессе молодых ученых.
Отдельный конкурс — «Формула слова» — будет посвящен творчеству журналистов, популяризаторов науки и блогеров, которые создают увлекательный и достоверный контент о науке для широкой аудитории. Организаторы также предусмотрели конкурс «Мир науки глазами детей», в котором могут принять участие юные художники в возрасте 5−17 лет. Среди номинаций этого года: «108 минут, изменивших мир», «Добро пожаловать на Марс», «Биологи спасают мир» (при поддержке парка «Зарядье»), «Железный друг человека» и многие другие.
С подробными условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте фестиваля.