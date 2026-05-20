Более 2,6 тысячи жителей Приморья трудоустроились с начала года

Им помогли карьерные консультанты кадровых центров «Работа России».

Источник: Национальные проекты России

Карьерные консультанты кадровых центров «Работа России» с начала года помогли трудоустроиться 2619 жителям Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».

Кроме того, 585 региональным работодателям специалисты службы занятости оказали меры государственной поддержки. Такую помощь и сопровождение жители Приморья и предприниматели могут получить в 29 краевых кадровых центрах.

«Работа по содействию занятости и профессиональной реализации жителей Приморья ведется в рамках партийного проекта “Моя карьера с “Единой Россией” и соответствует задачам народной программы партии, направленным на поддержку семей, развитие рынка труда и создание возможностей для самореализации людей в регионах”, — подчеркнули в региональном агентстве проектного управления.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

