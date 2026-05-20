В Волгограде из 25-летнего жителя Калмыкии извлекли литра паразитов

В волгоградскую больницу № 16 обратился молодой мужчина из соседней республики. Он жаловался на опухоль внизу живота. После УЗИ и МРТ врачи диагностировали у пациента эхинококкоз — хроническое паразитарное заболевание, при котором в организме человека образуются формируются одиночные или множественные кисты. Они могут привести к инвалидности и даже смерти.
Заразиться эхинококкозом можно от животных. В случае с жителем Калмыкии причиной стала его профессия — мужчина работает пастухом на животноводческой точке, сообщают в пресс-службе ВолгГМУ.
Как объяснил доктор медицинских наук Юрий Веденин, операция предстояла сложная и рискованная: высока была вероятность повредить полые органы и получить серьёзные осложнения. Поэтому собрали бригаду из хирургов сразу двух волгоградских больниц — № 15 и № 16. Вместе с Ведениным оперировали Дмитрий Кучин и Илья Богданов.
Киста плотно срослась с внутренними органами 25-летнего пациента. В итоге хирурги извлекли в общей сложности около литра паразитарного содержимого. Послеоперационный период прошёл гладко. На десятые сутки мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.
