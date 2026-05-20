Трамвайные маршруты сократили в Минске из-за переноса кольца в центре города. Подробности БелТА озвучил заместитель директора — главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.
Разворотное трамвайное кольцо было решено перенести от конечной станции «Озеро» к Двору детей и молодежи, который расположен на Старовиленском тракте 41.
— Все маршруты будут автоматически сокращены до нового места, — уточнил главный инженер.
По его словам, для жителей близлежащих домов, а также сотрудников предприятий, который расположены рядом, планируют организовать движение нового автобуса № 263. Он будет ездить от автовокзала «Центральный» до улицы Нововиленской. Маршрут запустят летом 2026 года:
— Ориентировочная трасса движения пройдет по улице Нововиленской, затем по улице Орловской и Старовиленскому тракту, что позволит компенсировать отсутствие трамвайного сообщения. Далее маршрут будет продолжен к станциям метро.
Движение транспорта сохранится по Долгиновскому тракту.